Notizie.com - Mafia nemico da abbattere, ma secondo l’Europol il suo dna sta cambiando. Anche grazie all’Intelligenza artificiale

Leggi su Notizie.com

“Lapuò essere vinta. Dipende da noi: tanti luminosi esempi ce lo confermano”. A ricordarcelo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi 21 marzo 2025, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.La Giornata, celebrata in ogni angolo d’Italia con migliaia di manifestazioni, èl’occasione per riflettere su un fenomeno nuovo messo nel mirino dal. Un recente rapporto, infatti, ha rivelato come il dna stesso della criminalità organizzata sta, rimodellando le tattiche, gli strumenti e le strutture impiegate.da, mail suo dna sta(ANSA FOTO) – Notizie.com“Dobbiamo chiedere scusa a questa terra perché siamo arrivati troppo tardi.