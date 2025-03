Lapresse.it - Mafia: Mattarella, impegno contro consorterie criminali e zone grigie complicità

Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Il 21 marzo rappresenta un giorno solenne di ricordo e dicivile per affermare valori essenziali per la salute della nostra comunità. L’quotidiano per la pratica della legalità, la lottatutte le mafie,leche generano violenza e oppressione,diche ne favoriscono affari e diffusione, vede operare tutti i cittadini che desiderano vivere in una società coesa e rispettosa dei diritti di tutti”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’in ricordo delle vittime delle mafie.