Maestra su OnlyFans, l'asilo non può procedere né con la sospensione né con il licenziamento per giusta causa. Trattative per "dimissioni"

Leggi su Orizzontescuola.it

La vicenda dell'educatrice dell'asilo parrocchiale, in provincia di Treviso, continua a far discutere. Elena, con un profilo attivo sulla piattaforma, si trova attualmente in ferie forzate mentre il suo legale e l'istituto cercano un accordo economico per le suevolontarie.L'articolosunon puòné con lané con ilperper “” .