Abruzzo24ore.tv - Maestra di Treviso sospesa dopo scandalo OnlyFans: la situazione si complica!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- La vicenda delladi, che pubblica contenuti hot su, ha scatenato una forte polemica e ha spinto il Ministero dell’Istruzione a rivedere il Codice di comportamento. Unadi scuola materna di, Elena Maraga, è stata recentementedal suo incarico a causa di un profilo su, dove carica foto e video hot. La vicenda ha sollevato un’ondata di polemiche, soprattutto in un contesto di una scuola cattolica a Varago di Maserada.aver preso alcuni giorni di permesso, la 29enne ha deciso di sospendersi temporaneamente dal suo lavoro fino alla risoluzione della questione. Il suo avvocato ha già avviato un dialogo con la scuola, e uno degli scenari discussi riguarda le possibili dimissioni della docente o un licenziamento. Nonostante il fatto che laabbia dichiarato di non volersi licenziare, dicendo: "Non lascerò mai io la scuola, non mi licenzierò mai per prima, per principio", laresta tesa.