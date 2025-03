Liberoquotidiano.it - Macron nei guai, esplode il caso Sansal: "10 anni di carcere". Vendetta algerina contro il presidente

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lo scrittore franco-algerino Boualemè comparso davanti al tribunale penale di Dar El Beida ad Algeri. Al termine dell'udienza, durata meno di mezz'ora, il pubblico ministero ha chiesto diecidie una multa di un milione di dinari (circa 7mila euro). Come ricorda il quotidiano in lingua araba Chorrouk, l'intellettuale è stato accusato di aver minato l'unità nazionale, di aver insultato un organismo costituito (l'esercito), di aver minato l'economia nazionale e di essere in possesso di video e pubblicazioni che minacciano la sicurezza e la stabilità nazionale per aver affermato che le regioni dell'Algeria occidentale appartenevano storicamente al Marocco. Il verdetto sarà pronunciato la prossima settimana, giovedì 27 marzo. La vicenda è assolutamente politica, così come il processo allo scrittore.