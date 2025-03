Macchina da caffè Tristar da 600W | compatta e portatile oggi a soli 1599 euro

Ilrestodelcarlino.it - Macchina da caffè Tristar da 600W: compatta e portatile oggi a soli 15,99 euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non puoi fare a meno di un buon? Se sei in cerca di una soluzione perfetta pensata per dare l'opportunità agli utenti di bere uncome quello del barnon puoi lasciarti sfuggire questa fantastica offerta. Ladadae con capacità di 6 tazzeè disponibile a un prezzo davvero speciale: costa solamente 15,99anziché 21,49 grazie a uno sconto del 26%. Aggiungi al carrello ladada: perfetta anche fuori casa Design compatto e versatile contraddistinguono questadacon capacità di 0,6L. Una soluzione pensata appositamente per essere utilizzata anche fuori casa. Non a caso, infatti, grazie alle dimensioni ridotte è facile da trasportare e da utilizzare anche per le gite fuori porta e in campeggio.