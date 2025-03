Thesocialpost.it - Lutto nel ciclismo, Alessandro Pavan trovato morto in casa

Il mondo delpiange la scomparsa di, ex campione italiano su pista negli anni Ottanta. Il corpo senza vita diè statonel suo letto, a, in una tragica scoperta che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’abitazione, i soccorritori hanno constatato il decesso dell’ex ciclista, che aveva 53 anni. Secondo il medico legale, la causa del decesso sarebbe un infarto, anche se l’autopsia potrà fornire ulteriori dettagli.Un campione delsu pistaera noto per i suoi successi su pista. Tra i suoi trionfi più significativi, ricordiamo la vittoria del titolo nazionale nella corsa a punti da esordiente al Vigorelli nel 1985, l’inseguimento da allievo a Lanciano nel 1987 e il titolo da juniores nel 1988 al Bottecchia.