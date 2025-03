Anteprima24.it - Lunedì al “Vigorito” emozionante giro di campo per Molinara e Sanniti Five Soccer

Tempo di lettura: < 1 minutoUn altro appuntamento con l’iniziativa giallorossa “Con il Benevento: lo sport sannita al”, che coinvolge le realtà sportive locali e della provincia, in occasione delle partite casalinghe del campionato 2024-2025 allo Stadio Ciro. Dopo la partecipazione dei Club U.S. Rugby, Accademia Volley, ASD Bersaglieri, ASD Calvi, Accademia Olimpica Scherma, ASD FC Città di Benevento, ASD Giorgio Ferrini, Arcierie Arcieri del Sannio, il Benevento Calcio ospiterà, per la prossima gara contro il Picerno, in programma24 marzo 2025 alle ore 20:30, la società ASD Calcioe l’ASDIl, fondato nel 1982 e presieduto da Giuseppelamo, è attualmente primo in classifica nel campionato 2024-2025 di Seconda Categoria.