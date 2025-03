Nonsolo.tv - L’ultimo Blockbuster al Mondo: le vibe degli anni ’90 in un negozio che resiste all’incedere del tempo

al: oltre diecidopo il fallimento del franchise, tra nostalgia e una comunità affezionata.C’erano una volta le videoteche. Erano i tempi del VHS – una vita fa – e in ogni città delc’era un luogo che ti consentiva di affittare (o comprare) le videocassette per portare il cinema a casa. A quei tempi era quello il modo di portare il cinema a casa e ricordo che anche nel paesino ai piedi dell’Etna dove vivevo da ragazzino c’era una videoteca.Mi affascinavano un sacco, le videoteche: perché c’erano locandine più o meno evocative, perché quelle dei film horror (soprattutto di serie B) mi terrorizzavano, perché c’era un angolo a me proibito che mi faceva viaggiare con la fantasia e perché tutte quelle copertine (con le locandine, appunto) avevano lo stesso effetto mesmerizzante che hanno le homepage dei servizi di streaming odierni: potevi perdere ore a scegliere il film da portare a casa, così come oggi perdi ore per scegleire quale titolo vedere (è la scelta stessa il piacere della visione?)Grazie a Fininvest e Standa, quindi, nei novanta sbarcò in Italia un franchise statunitense che faceva del noleggi di film (e videogiochi) il suo core-business: parliamo di, arrivato in Italia (a Milano) nel 1994 e poco alla vota presente su tutto il territorio italiano – ivi compresa la mia città, Catania, sempre in prima linea quando èdi avere le novità del capitalismo.