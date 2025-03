Iodonna.it - L'ultima tappa nell'isola di Palawan ha decretato la sconfitta di due concorrenti

Per idi Pechino Express 2025 la scoperta delle Filippine è giunta a termine. La terza puntata dell’adventure game in onda su Sky Uno giovedì 20 marzo, e disponibile in streaming su NOW, ha visto le coppie avventurarsi per l’voltadiper unalunga 105 chilometri. E alla fine, tra trekking estenuanti e litigi accesi, si è giunti alla seconda eliminazione di questa edizione, dopo l”uscita degli Spettacolari, ovvero Gianluca Fubelli alias Scintilla e la moglie Federica Camba. “Pechino Express 2025”, scoppia la prima lite: i Cineasti rischiano di investire gli Estetici X Leggi anche › Le coppie di “Pechino Express 2025” in viaggio da San Vicente a Sabang, tra primi scontri e strategie Pechino Express 2025, terza puntata: la classifica delle coppieLa nuovaha messo i viaggiatori a dura prova, tra trekking estenuanti e importanti prove di memoria, che hanno fatto saltare i nervi a qualcuno e ricevere malus ad altri.