Ilnapolista.it - Lukaku è una garanzia nel Belgio, ma non basta: Garcia non ha corretto i difetti di Tedesco (Dh Sports)

Ieri Rudiha esordito come ct del, perdendo 3-1 in rimonta contro l’Ucraina. In gol Romeluper i fiamminghi.è unanel, ma non puòreIl portale Dhha elogiato l’attaccante del Napoli, ma ha anche criticato la gestione del match da parte di. Non può, infatti,re solamenteper non far crollare la squadra:Quando Rudiha pensato a come sarebbe stato il suo primo match alla guida della nazionale belga, non deve aver pensato allo scenario che ha vissuto ieri. Non si aspettava che la sua squadra crollasse; tuttavia, questo è quello che è successo. Nel secondo tempo, la sua squadra era irriconoscibile. Domenica dovranno evitare la retrocessione in Lega B di Nations League. Nonostante il cambio di allenatore, si sono visti gli stessidi Domenico, con un quarto d’ora del secondo tempo giocato in maniera orrenda.