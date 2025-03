Terzotemponapoli.com - Luise: “De Laurentiis accelera per il centro sportivo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

a Castel Volturno: Dei tempi per la realizzazioneIl progetto prende forma: sopralluogo a La Piana con l’intervento dei tecnici di Napoli e della famiglia Coppola. Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, Antonio, ex consigliere comunale di Castel Volturno, ha spiegato i dettagli della trattativa che sta prendendo piede. Castel Volturno – Un incontro cruciale si è svolto ieri a La Piana, dove sono stati effettuati i sopralluoghi per verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovoper il Napoli. L’incontro ha visto la partecipazione dei tecnici del club partenopeo e del dottor Coppola, insieme ai suoi esperti, che hanno esaminato le utenze e i servizi disponibili, tra cui l’impianto fognario e la rete elettrica.