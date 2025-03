Lanotiziagiornale.it - L’Ue conferma il sostegno incrollabile a Kiev, ma l’Ungheria si chiama fuori

I leader europei riuniti a Bruxelles, dopo lo scambio di vedute con Volodymyr Zelensky, hanno discusso della situazione sul campo in Ucraina e dello stato di avanzamento dei colloqui guidati dagli Stati Uniti. “È stata condivisa l’opinione che al momento non siano in corso veri e propri negoziati”, assicura un alto funzionario europeo.Ma, checché ne dicano i capi di Stato e di governo Ue, impegnati a parlare di riarmo, l’attività diplomatica degli Stati Uniti per arrivare alla fine del conflitto anon pare conoscere sosta.Zelensky ha reso noto che le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti si incontreranno lunedì in Arabia Saudita. Sempre lunedì, aveva comunicato in precedenza il consigliere di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, i sauditi ospiteranno un nuovo round di colloqui tra russi e americani.