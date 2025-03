Lanotiziagiornale.it - L’Ue cerca fondi per le Borse ma il sistema finanziario non piace ai risparmiatori

L’Unione europea è in affanno e quando i conti non tornano, la politica economica diventa improvvisazione. Il nuovo piano di Bruxelles? Costringere le persone europee a investire i loro risparmi nel mercato azionario, trasformando dieci trilioni di euro parcheggiati nei conti bancari in un flusso di denaro per le imprese. Un’idea che ricorda più un tentativo disperato di sopravvivenza che una strategia lungimirante.Il problema è strutturale: nel 2024, la crescita dell’Eurozona si è fermata a un misero 0,5%, mentre gli Usa hanno registrato un 2,5%. L’inflazione ha eroso il potere d’acquisto, la produzione industriale è scesa del 6% in Germania e i consumi interni sono stagnanti. Bruxelles ora teme un effetto domino, con le aziende europee incapaci di attrarre investimenti rispetto ai colossi americani e cinesi.