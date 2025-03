Lanotiziagiornale.it - L’Ucraina vincerà: sì, no, forse… Tutte le giravolte di Meloni

C’è qualcosa di curioso nel modo in cui Giorgiariscrive il passato, soprattutto quando il presente la mette in difficoltà. Un tempo la presidente del Consiglio non lasciava spazio a interpretazioni: la vittoria delera una certezza, anzi, una missione da compiere senza tentennamenti.“L’Italia sarà al fianco delfino alla vittoria”, dichiaravail 21 febbraio 2023 in una conferenza stampa a Kiev, accanto a Volodymyr Zelensky. Il 24 febbraio 2023, nel primo anniversario dell’invasione russa, ribadiva il concetto: “Non possiamo permettere cheperda questa guerra, la vittoria di Kyiv è fondamentale per la sicurezza europea”. Parole chiare, inequivocabili, che all’epoca servivano a rassicurare gli alleati e a consolidare la posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale.