Lapresse.it - Lucio Corsi, ‘Volevo essere un duro’ vola a Eurovision 2025. Polemica sugli zingari

Leggi su Lapresse.it

all’con tanto di. Atteso come il primo giorno di primavera, il cantautore toscano arriva all’incontro con la stampa a Milano con il solito stile solare: cappello fedoria, giacca a righe bianca e nera con inserti azzurri, pantaloni gialli e stivali. In spalla l’inseparabile chitarra con cui inizia a cantare il lato tragicomico della vita attraverso le canzoni del suo nuovo album,un, in uscita venerdì 21 marzo, primo giorno di primavera., all’dopo la rinuncia di Olly“Pochi anni fa suonavo in un locale a Napoli con due spettatori”, racconta. Questo prima che il palco dell’Ariston lo lanciasse alla ribalta e a poche settimane dall’Song Contesta Basilea, dove, il 13 maggio, rappresenterà l’Italia dopo la rinuncia di Olly.