Quotidiano.net - Lucio Corsi: “Volevo essere un duro, ma soprattutto un inventore di ricordi”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 21 marzo 2025 – Vivere la vita è ancora un gioco da ragazzi per, che cerca ora in quella raccomandazione materna impigliata nei versi diunil filo rosso per legare pensieri e parole dell’album con cui torna sulle scene dopo il secondo posto a Sanremo e il Premio della Critica “Mia Martini”. Il mancato lottatore di sumo, la cintura bianca di judo, l’appassionato di motociclismo, il ragazzo che arriva dalla provincia maremmana confeziona nove nuove canzoni che presenta dal vivo nel club tour (esaurito) al via il 10 aprile da Perugia, con tappe pure a Bologna il 13, Firenze il 16 e Milano il 29 aprile e 4 maggio, cui seguirà un lungo cammino estivo con fermata finale all’ippodromo di San Siro il 7 settembre. In Tu sei il paradiso ricorda che suo nonnonon l’ha vista cantare.