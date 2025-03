Iltempo.it - Lucio Corsi smonta le solite polemiche: “Zingari? Non è un'offesa, fa parte di un racconto”

Altalena boy è una canzone uscita dieci anni fa. Il lavoro di un cantastorie è proprio quello di raccogliere le voci di piazza e metterle in una canzone» - spiega– che stempera ledel marionettista rom Rašid Nikolic che si è lamentato dell'uso della parolanel testo. Facciamo un passo indietro. Il brano del 2015 direcita: «C'è chi dice "l'hanno preso gli. E l'han portato in un campo fuori Roma». La polemica, sollevata da Rašid Nikolic,si concentra sull'uso del termine zingaro considerato dispregiativo e offensivo, oltre che sulla perpetuazione dello stereotipo del rapimento di bambini dadella comunità rom. A un mese dall'inizio del nuovo tour di, Nikolic ha chiesto al cantautore una dichiarazione pubblica, la modifica o il ritiro del «brano e un impegno a non diffonderlo ulteriormente.