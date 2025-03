Amica.it - Lucio Corsi: «Le mie storie di provincia tra epica, fantasia e sogno»

“Alla vecchia”, come dice lui: pianoforte microfono e chitarra,presenta i nove brani popolati di bizzarri personaggi del nuovo album Volevo essere un duro. E racconta il suo momento strano, proiettato sotto i riflettori dopo il successo clamoroso di Sanremo con la canzone che dà il titolo al disco, arrivata seconda. «È un momento che vivo bene», dice, «perché rimango con i piedi per terra come gli alberi della mia Maremma». Non avverte il bidi «essere più duro, non mi serve una corazza, l’importante per me è stare concentrato sulla musica». E sui tanti appuntamenti che lo aspettano: il tour nei club, in partenza il 10 aprile; l’Eurovision di Basilea, a maggio, dove rappresenta l’Italia al posto del vincitore del Festival, Olly; le date estive nei principali festival italiani, compresi i due Ippodromi a Roma e Milano.