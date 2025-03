Quotidiano.net - Lucio Corsi, è uscito il disco ‘Volevo essere un duro’. E adesso teniamocelo stretto

Leggi su Quotidiano.net

un. No, in realtàvolevaun vero artista e ci è riIlunoggi, venerdì 21 marzo, su tutte le piattaforme ed è molto più di un semplice: è un biglietto d’ingresso nel mondo di. Un mondo fatto di storie, vere o verosimili che siano poco importa, che parlano di provincia, di vita vissuta. Già, la vita vissuta. Quello che emerge prepotente da questo album è chenon si limita ad osservare il mondo, ma lo vive. Non si dà arie “da duro”, non parla di “bling bling”, “ganja” o di orologi costosi.racconta la vita, quella che vede e quella che vive. Fa il cantautore. Anzi, è un cantautore. E con l’albumunsi può a buon diritto affermare che l’Italia ha trovato il proprio menestrello, un prosecutore - attenzione, non erede.