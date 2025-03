361magazine.com - Lucio Corsi e i cani che si mordono la coda (no, stavolta non parla di animali)

È un cane che si morde la. Parto da qui, da un modo di dire che significa che non c’è una via d’uscita, una soluzione, la possibilità di risolvere una determinata situazione. In effetti è una immagine solida, efficace, uno lo dice e te lo visualizzi nella mente. Stamattina stavo andando verso la fermata della metropolitana coi miei due figli piccoli, Francesco e Chiara, gemelli di tredici anni. Loro sarebbero poi andati a scuola, due fermate e poche decine di metri a piedi, io a fare le analisi del sangue, per il check up che tendenzialmente faccio tutti gli anni, il nostro laboratorio di analisi da qualche tempo trasferitosi nell’ammezzato della metropolitana. Durante il percorso siamo passati di fianco all’areadel parchetto che si trova nella piazza sotto casa nostra. Essendo mattina presto, Milano è una città votata al lavoro, a quest’ora tendenzialmente la gente si sta spostando verso il luogo dove passerà le prossime dieci ore a fare cose, l’areaè praticamente deserta.