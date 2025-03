.com - Lucio Corsi, conferenza Volevo essere un duro: «Un album ricco di storie, resto coi piedi per terra»

Cosa ha raccontatonellastampa di presentazione del nuovoun, dall’ispirazione di queste nove tracce all’Eurovision e il tour alle porteÈ in uscita in digitale oggi venerdì 21 marzo 2025un(Sugar Music), il nuovodi, disponibile in pre-save e pre-order nei formati Vinile e CD, in arrivo l’11 aprile.Compra qui il Vinile diunCompra qui il CD diunInstampa il cantautore toscano ha raccontato come è nato il progetto: «“un” è un disco che parla di infanzia, di amicizia e di amore. È un disco di ricordi veri e falsi, di personaggi del bene e del male, di località, che esse siano prati di margherite o squallide zone industriali. Nelle forme di espressione credo che la cosa a cui si debba tendere è il cambiamento.