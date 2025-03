.com - Lucio Corsi annuncia 25 date estive, ecco il racconto track by track dell’album Volevo essere un duro

unè il nuovo album di, che il cantautore porterà in tour quest’estate con 25(qui info e biglietti):ilditraccia per traccia delle canzoni che lo compongonoÈ in uscita in digitale oggi venerdì 21 marzo 2025un(Sugar Music), il nuovo album di, disponibile in pre-save e pre-order nei formati Vinile e CD, in arrivo l’11 aprile.Compra qui il Vinile diunCompra qui il CD diunL’artista ha registrato il tutto esaurito per il Club Tour 2025, in partenza il 10 aprile, a cui seguirà il tour Estate 2025: 25 nuove– sempre prodotte da Magellano Concerti – nei principali festival italiani che vanno ad aggiungersi agli imperdibili appuntamenti di Ippodromi 2025 a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro.