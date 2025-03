Oasport.it - Luciano Spalletti: “Non siamo stati nel ritmo. Gol su calcio piazzato? Non entriamo nella psicosi”

L’Italia è stata sconfitta dalla Germania per 2-1 nell’andata dei quarti di finale della Nations League. Gli azzurri sono passati in vantaggio al nono minuto con una bella stoccata di Tonali di fronte al pubblico dello Stadio San Siro di Milano, maripresa hanno pagato a caro prezzo i chirurgici colpi di testa messi a segno da Kleindienst e Goretzka sempre su invito di Kimmich (il primo con un cross dalla trequarti, il secondo dad’angolo).ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “In alcuni momenti nonneldella partita e delle situazioni mentre loro sonomolto costanti e poi hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per quello che è stato lo sviluppo della partita. Una palla da metà a campo e hanno trovato l’uomo libero dentro e poi si sa che loro sono molto alti, c’è un po’ di differenza di statura, ho messo Bellanova per alzare i centimetri.