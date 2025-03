Ilrestodelcarlino.it - Lucia Mascino stasera al Sanzio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa sera (ore 21), aldi Urbinosarà in scena con “Il Sen(n)o“. Attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro, alla televisione, al cinema sia d’autore sia popolare, lasarà protagonista di un monologo volutamente sfidante su un tema attuale come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet. Il monologo è stato scritto da Monica Dolan e tradotto da Monica Capuani, dopo un enorme successo in Inghilterra, con la regìa di Serena Sinigaglia. Lo spettacolo è proposto nella stagione teatrale promossa dal Comune di Urbino con Amat.ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi tra i quali: 4 candidature ai Nastri d’argento, il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018 come miglior attrice protagonista e il Premio Flaiano per il teatro nel 2023.