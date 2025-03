Ilrestodelcarlino.it - Lucentini e l’incarico alle Ferrovie. La sinistra all’attacco del leghista

Ha fatto rumore il posto di funzionario per le relazioni istituzionali didello Stato ottenuto dall’ex parlamentare della Lega, Mauro, vice coordinatore regionale e coordinatore per la provincia di Macerata del Carroccio, un fedelissimo del ministro ai trasporti, Matteo Salvini. Un posto a tempo indeterminato come quadro delle Fs (6 mesi di prova, di cui 2 già fatti) che porterebbe nelle tasche di75mila euro lordi all’anno. Manco a dirlo, la notizia diffusa da un quotidiano nazionale ha scatenato una ridda di reazioni, soprattutto targate centro, con attacchi all’indirizzo del politico di Montegranaro, mettendo in dubbio, con fare ironico (ma neanche tanto) le sue competenze per ricoprire quel ruolo, trattandosi di un geometra, con una intensa attività di agente immobiliare, da tempo votato alla politica.