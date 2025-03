Inter-news.it - Lucca, al via l’asta con il Napoli! L’Inter resta in attesa – CdS

Leggi su Inter-news.it

Inter e non solo: sul talento di Lorenzo, attaccante dell’Udinese e prossimo avversario del, ci sono alcune squadre pronte a trattare con la famiglia Pozzo come si legge sul Corriere dello Sport. FUTURO – Lorenzosi sta prendendo sempre più la scena. Adesso però, come si legge sul Corriere dello Sport, ci sono due squadre pronte a darsi battaglie per strapparlo all’Udinese. Oltre al, adesso c’è anchedi Simone Inzaghi. Le due squadre, oltre a giocarsi lo scudetto, si contendono anche il centravanti della Nazionale, 24 anni appena compiuti. Al centro dell’attenzione nell’Udinese, nella scorsa estate ilaveva preso le prime informazioni senza però trovare riscontro. A gennaio invece, era successo con il Milan., interesse reale del! Ma occhio alINTERESSE – Per quanto riguarda, i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a Simone Inzaghi e che possa prendere il posto fisso nelle rotazioni insieme a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.