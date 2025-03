Spazionapoli.it - Lucca al Napoli, stabilito il prezzo: De Laurentiis ha un vantaggio

Leggi su Spazionapoli.it

alilper l’attaccante dell’Udinese. Deha un vantaggio sull’Inter, le ultime di calciomercato.Il nome caldo per l’attacco delè Lorenzo. Su di lui ci sono anche gli occhi dell’Inter, che alle spalle degli inamovibili Lautaro Martinez e Thuram non ha molte certezze. Il roccioso bomber dell’Udinese, ieri impegnato con la Nazionale italiana nella sconfitta per 1 a 2 contro la Germania, sembra pronto al definitivo salto di qualità dopo una buona stagione agli ordini di Runjaic.In ottica mercato si prospetta quindi un duello trae Inter, che nelle ultime nove partite di Serie A si contendono anche la vittoria dello Scudetto.-Inter per, Deha un vantaggioLa valutazione dia oggi si aggira attorno ai 30 milioni di euro, mae Inter proveranno a trattare, con i nerazzurri che hanno meno liquidità e più contropartite da offrire.