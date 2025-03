Ilfattoquotidiano.it - Luca Argentero: “Se non fossi stato di gradevole aspetto non avrei fatto molte cose. Ci ho costruito una carriera sull’oggettificazione della bellezza”

si prepara per calarsi nei panni nuovamente del popolare Andrea Fanti per la prossima stagioneserie cult “Doc nelle Tue Mani” che sarà trasmesso su Rai Uno non prima del 2026. Durante una chiacchierata con Vanity Fair l’attore ha parlato di salute e.Proprio su quest’ultimo punto con un filo di ironia ha detto: “Ci houna! E l’ho vissuta sempre alla stragrande, nel senso che metà delleche ho, soprattutto. All’inizio nonse nondi. Ci houna”.E ancora: “Il non essere considerati solo belli dipende dall’impegno che metti in quello che fai, se dopo 20 anni dal primo film continuo a lavorare vuol dire che non c’è solo una fotogenia, e inizio a dirmelo pure io e a essere più consapevole anche delle mie qualità professionali oltre che estetiche, perché ci sono delleche cambiano con l’età”.