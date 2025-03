Metropolitanmagazine.it - Luana Ravegnini sull’ex Claudio Lippi: “I giornali scrissero falsità sulla fine, la verità era un’altra”

Ravegnini vanta una lunga esperienza televisiva e, proprio sul piccolo schermo, ha anche avuto modo di collaborare più volte con il suo ex compagno. La conduttrice oggi è sentimentalmente legata al marito Renato Della Valle, sposato nel 2008 e dal cui amore è nata anche una figlia di nome Adele, ma in passato ha avuto una relazione con il suo storico collega, con il quale ha lavorato per diversi programmi del piccolo schermo.Ravegnini e l’ex compagnohanno lavorato inizialmente a Il pranzo è servito, nelle edizioni dal 1990 al 1992 da lui condotte, e successivamente per altri programmi. “Ai tempi, era molto in auge“, ha raccontato la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso anno, in riferimento all’incontro con: “Ero stata la sua valletta a Il pranzo è servito e fra noi non c’era mai stato nulla, ma quando andò a Tmc mi chiamò, andai a lavorare con lui a Milano e galeotta fu Milano.