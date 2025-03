Ilgiorno.it - Lotta al lavoro nero. Venti senza contratto. Sospese sette attività

Un pub di Monza, un bar ed un negozio di abbigliamento di Agrate Brianza, un ristorante di Brugherio, un salone barberia di Desio, due pizzerie di Nova Milanese e Cesano Maderno, un minimarket ed un ristorante di Limbiate, un mobilificio di Lentate sul Seveso. Esercizi commerciali diversi, ma con una cosa in comune: fare lavorare personale in. Sono 20 le persone impiegateindividuate dall’inizio dell’anno nel piano di controlli mirati delle Fiamme Gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza che, nel quadro del dispositivo per il controllo economico del territorio, hanno ulteriormente intensificato ledi polizia economico-finanziaria da tempo avviate per il contrasto del sommerso dache, oltre a sottrarre ingenti risorse all’Erario, mina gli interessi e la sicurezza dei lavoratori, spesso sfruttati, e compromette la leale e sana competizione tra imprese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di "struttura" (fiscali, organizzativi e del) per massimizzare i profitti e ottenere ingiusti vantaggi competitivi.