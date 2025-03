Velvetgossip.it - L’oroscopo settimanale di Massimo Bomba: previsioni dal 24 al 30 marzo

L’astrologia continua a esercitare il suo fascino nel 2025, e i segni zodiacali si preparano a vivere un mese ricco di eventi e opportunità. Con il Sole che illumina il cielo di Ariete, i nati sotto questo segno si trovano al centro dell’attenzione, mentre altri segni come Toro e Gemelli si preparano a cogliere occasioni favorevoli. La posizione dei pianeti, tra cui Giove e Saturno, influenzerà profondamente le dinamiche di vita di ciascun segno, rendendo questo periodo particolarmente interessante per gli appassionati di astrologia.Ariete: opportunità in aumentoNel mese di aprile, il Sole in Ariete offre ai nati nella prima decade una spinta significativa, aumentando le possibilità di affermazione sociale e lavorativa. Con Venere e Mercurio retrogradi che transitano verso il segno dei Pesci, i nativi di questo segno possono aspettarsi molte proposte, sia in ambito professionale che sociale.