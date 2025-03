Vanityfair.it - Loro Piana, cent'anni di vita in mostra a Shanghai

Si intitola If You Know, You Know.’s Quest for Excellence la retrospettiva, curata da Judith Clark, allestita al Museum of Art Pudong didal 22 marzo al 5 maggio 2025. Un'occasione per intraprendere un viaggio unico nella storia, nella tradizione familiare e nel savoir faire della maison