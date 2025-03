Ilrestodelcarlino.it - L’orgoglio di Fermo. Un ruolo da protagonista premiato dall’autonomia

La redazione locale di un grande giornale vive, respira e cresce insieme ad un territorio. Ne accompagna i momenti significativi, racconta i momenti bui e le date significative, le storie piccole e quelle che segnano una comunità intera. La cronaca diè nata prima del 2004, gestita dalla redazione di Ascoli in un primo momento e poi con una sorta di ufficio di corrispondenza, in via Mazzini davanti al Comune, proprio nel cuore più vivo della città. Poi in occasione dell’istituzione della Provincia di, una grande battaglia di autonomia che il giornale ha puntualmente raccontato, è nata anche l’edizione autonoma di, per riconoscere l’importanza del meritato risultato istituzionale ma soprattutto per dare il giusto risalto a un territorio che con il nuovo Ente vedeva finalmente riconosciuto il suo rilevante apporto all’economia regionale e nazionale, e il suo valore paesaggistico e storico.