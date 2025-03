Anconatoday.it - Lorenzo ed il suo mini panificio: a 30 anni apre un forno in casa e vende il pane dalla finestra

SANT'ANGELO IN VADO - Bisogna fare attenzione, camminando per i vicoli di Sant’Angelo in Vado con navigatore alla mano, guardarsi intorno e non oltrepassare quella che, senza farci troppo caso, passerebbe per la serranda di una cantina, oppure di un garage. Invece è qui che bisogna dare.