L'Onu denuncia: "Il 2024 è stato l'anno più letale mai registrato per i migranti"

Almeno 8.938 persone hanno perso la vita lungo le rotte migratorie in tutto il mondo nelpiùmaiper i. Laarriva dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), secondo cui il bilancio delle vittime delconferma una tragica tendenza già registrata degli ultimi cinque anni, caratterizzati ogni volta da un aumento delle morti. Tanto che il numero di decessi registrati lo scorso anno supera il precedente record del 2023, quando furono documentati 8.747 decessi tra i, una cifra che, secondo l’agenzia del, è comunque sottostimata mentre il bilancio reale è “probabilmente molto più alto”. “La tragedia del crescente numero di morti tra ia livello globale è inaccettabile e prevenibile. Dietro ogni numero c’è un essere umano, qualcuno per cui questa perdita è devastante”, ha commentato la vicedirettrice generale per le operazioni dell’Oim, Ugochi Daniels.