L’omicidio dopo la discoteca Il testimone nel mirino del branco | Ho paura vogliono vendicarsi

di Pietro Mecarozzi Si è presentato dai carabinieri di Signa in preda al panico. Ai militari ha raccontato che alcuni amici degli indagati perdel 17enne Maati Moubakir, ucciso a coltellate all’alba del 29 dicembre scorso a Campi Bisenziouna serata passata in, lo stanno cercando per. Lui è il superdel caso. Colui che ha visto con i proprio occhi quanto accaduto quella notte e lo ha poi riferito, nel corso delle indagini preliminari, agli inquirenti. La sua testimonianza è stata fondamentale per individuare tutti i componenti del gruppo che ha aggredito e ucciso Maati. Ora ilgli dà la caccia per fargliela pagare, per aver fatto finire a Sollicciano Francesco Pratesi, 18 anni, Denis Mehmeti, 20, Ismail Arouizi, 22, Denis Alexander Effa Ekani, 20, e il 18enne Diego Voza.