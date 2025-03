Ilgiorno.it - L’omicidio di Chignolo Po. Fiaccolata muta per Sabrina

PO (Pavia)Lasilenziosa di mercoledì sera a Lambrinia ha voluto sottolineare la "fame di tenerezza" da opporre alla violenza del femminicidio. Ma i familiari della vittima hanno altrettanta fame di giustizia e la duplice confessione del compagno non chiude del tutto il caso. Mercoledì è stata infatti eseguita l’autopsia sul corpo diBaldini Paleni, la cinquantaseienne strangolata da Franco Pettineo, 52 anni, reo confesso delcommesso giovedì sera nella loro casa di via Mariotto, nella frazione Lambrinia diPo. L’esame autoptico fa parte degli accertamenti disposti dalla Procura di Pavia nell’indagine sul femminicidio per ricostruire l’accaduto e cercare riscontri alla versione fornita dal reo confesso già nel primo interrogatorio dei pm nella caserma dei carabinieri di Pandino, in provincia di Cremona, appena dopo averlo rintracciato nel pomeriggio di venerdì a Dovera, poi confermata nell’interrogatorio del gip di Cremona che lunedì ha convalidato il fermo, disposto la custodia cautelare in carcere e trasmesso gli atti alla Procura pavese.