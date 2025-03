Ilgiorno.it - Lombardia: brillano sanità, lavoro e istruzione. Preoccupa la sicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

Colombo Clerici*Non è sufficiente il solo Pil per misurare il benessere di una comunità. Quella lombarda si conferma al vertice del Paese in numerosi settori-chiave, ma rivela anche disuguaglianze e criticità. Lo rivela il rapporto Bes-Istat 2024, che ha raccolto i suoi dati in anni diversi, dal 2021 al 2023. Cominciamo dalla salute. Mortalità evitabile:, 17,2 per 10.000 residenti (media italiana di 19,2). Risultato migliore Bergamo 15,3, peggiore Pavia 20,8.e formazione: laureati 34,6% contro il 30% nazionale; Monza la migliore in classifica (45,9%), Mantova la peggiore (22,3%).: con un tasso di occupazione del 76,6% della popolazione attiva, Monza si colloca al primo posto in(74,6%), che a sua volta prevale sulla media nazionale (66,3%). Innovazione e ricerca: con 183,6 brevetti per milione di abitanti laquasi doppia la media nazionale, 102,9.