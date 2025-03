Sport.quotidiano.net - L’Olimpia di Dan Peterson: "Un ko, poi iniziò l’epopea"

Leo Dell’Orco, Ettore Messina, Christos Stavropoulos, Mario Fioretti. Gli Stati Generali delMilano, ma non solo. Al centro lui, Dan, nato lo stesso giorno della “sua“ Olimpia, il 9 gennaio 1936. Semplicemente, il coach: "Mi chiamarono Nano Ghiacciato, perché ero piccolo e molto freddo". Al suo fianco un cronista di allora, Umberto Zapelloni, per la presentazione del libro “La mia Olimpia“. Tutto nasce "da una partita sbagliata. La mia prima trasferta fu a Salonicco, tra il -31 e le dracme in testa, poteva finire tutto". E invece no: "La sfida più importante fu quella di ritorno – ricorda– l’83-49 al PalaTrussardi". Poi lo sguardo si posa su Ettore Messina: "Sono stato un custode di una tradizione ereditata da Cesare Rubini e passata a lui, oggi". I ricordi si sprecano: "Mi chiamarono “il John Wooden dei secondi posti“".