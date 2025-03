.com - Lola Ponce pubblica il singolo Anima Importante, anche in versione spagnola

è il nuovodie che anticipa l’uscita dell’EP Il Soffio Dell’Il 21 marzo esce, il secondodidopo Stelle Cadenti,inAlma Emportante che anticipa l’uscita dell’EP Il Soffio Dell’dal 4 aprile in tutti gli store digitali.: “Le iniziali di(AI) coincidono con quelle di intelligenza artificiale, due elementi opposti. Nessun meccanismo avanzato potrà generare un’che per me è l’aspetto piùdella vita”.L’EP, oltre a Stelle Cadenti, in italiano e spagnolo, racchiude tre tracce inedite:(italiano/spagnolo), La Dipendenza e Ricordami (Di Vivere). L’album è intriso di spiritualità, Il soffio dell’rinvia sin dall’etimologia della parola greca “anemos” ovvero il “so?o”, l’alito di “vento” alla dimensione immateriale dell’uomo lì dove albergano i sentimenti.