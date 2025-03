Noinotizie.it - Locorotondo e Putignano protagoniste delle giornate Fai di primavera Domani e domenica

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:Proprio come il simbolo che il Fondo Ambiente Italiano ha scelto per celebrare i suoi primi cinquant’anni – un uccello bifronte – la Delegazione FAI Trulli e Grotte ha scelto come apertureprossimeFAI didue luoghi che racchiudono tanto del passato dei nostri territori e ci permettono di parlare di futuro.Saranno infatti la Grotta di San Michele in Monte Laureto ae la Chiesa della Madonna della Catena ai due beni aperti dalla Delegazione il 22 e 23 marzo. Due dei cinque luoghi candidati al censimento “Luoghi del Cuore” che tornano ad essere visitabili dai cittadini in occasione dell’atteso appuntamento primaverile del FAI.Ad annunciarlo è stata questa mattina il Capo Delegazione FAI Trulli e Grotte, Silvia Laterza, nel corso della conferenza stampa regionale al Palazzo di Presidenza della Regione a Bari, illustrando i dettagli di due beni identitari, accomunati dalla rappresentatività dal punto di vista geologico-carsico, storico-sanitario, devozionale e artistico, ospitando entrambe opere di Stefano dae afferenti alla sua bottega.