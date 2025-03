Quotidiano.net - Lo studente suicida. Spunta un ultimo video. Voleva scagionare l’amico

Messaggi, call che si intrecciano, foto di blister di ossicodone. E un. Che avrebbe girato lo stesso Andrea Prospero poco prima di morire, nel b&b di via del Prospetto, nel centro di Perugia, dove loabruzzese è morto il 24 gennaio, ucciso da un mix letale di ossicodone e benzodiazepine. Un filmato che sarebbe stato inviato al suo interlocutore in una chat, che gli investigatori identificano con il 18enne romano, ai domiciliari con l’accusa di induzione o aiuto al suicidio. E che oggi sarà davanti al giudice per le indagini preliminari, per l’interrogatorio di garanzia. Il– secondo l’avvocato Francesco Mangano, che con il collega Carlo Pacelli, assiste i familiari di Pospero – sarebbe stato girato da Andrea per dimostrare alvirtuale di aver cancellato le prove, in modo da non coinvolgerlo dopo la sua morte.