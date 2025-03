Milanotoday.it - Lo strano caso Urban Jungle, il palazzo da 10mila euro al metro sospeso tra inchieste, ricorsi e “Salva Milano”

Leggi su Milanotoday.it

Un intervento edilizio che ingolosisce per la sua posizione centrale in città, ma che ha qualche problema attuativo. Il progetto “” di via Razza 5 aè uno di quelli emersi dalle indagini della procura del capoluogo lombardo che hanno portato agli arresti domiciliari l’ex.