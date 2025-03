Lanazione.it - Lo Sportello Autismo “The @utism Helper – rete Casentino” ha messo in atto un Progetto di Ricerca Azione dedicato a tutte le scuole del territorio

Arezzo, 21 marzo 2025 – Lo“The @” hainundiledelcasentinese che ha come obiettivo principale la valorizzdelle potenzialità dei bambini e dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico. “Si parte sempre dai punti di forza dei nostri studenti, perché è da quelli che si crea una vera e concreta inclusione: iniziare dai loro talenti, dalle loro abilità e soprattutto dalla loro unicità”, commenta Nadia Sensi la Responsabile. La, progettata all’inizio dell’anno scolastico e resa possibile grazie al contributo che già per il secondo anno l’AssociProspettivaoffre a sostegno dello, si sta concretizzando in fasi distinte di lavoro, nel quale sono coinvolti 12 gruppi di docenti appartenenti ai vari Istituti comprensivi e Istituti Superiori della vallata.