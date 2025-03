Iodonna.it - Lo spettacolo, con i costumi di Yves Saint Laurent, è andato in scena alla Scala nel 2013

In onda questa sera alle 21.15 su Rai 5, Notre Dame de Paris è il balletto in due atti di Roland Petit ispirato al romanzo di Victor Hugo e con protagoniste due stelle della danza mondiale: Roberto Bolle e Natalia Osipova. Rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1965, il balletto è stato riproposto al Teatronella stagione 2012/in un allestimento con le coreografie, idie le scenografie originali. Roberto Bolle, l’ipnotica danza tra i capolavori di Caravaggio X Leggi anche › Roberto Bolle e Nicoletta Manni celebrano Mozart su Rai 5 con il balletto “Il giardino degli amanti” Notre Dame de Paris su Rai 5, la trama del balletto di Roland PetitParigi, Epifania del 1482.