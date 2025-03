Laverita.info - Lo sgarbo al governo della Consulta sul reddito grillino agli stranieri

Leggi su Laverita.info

La Corte porta da 10 a 5 gli anni di permanenza per poter beneficiaremisura abolita dalla Meloni. E crea un precedente. Come accaduto per i rimpatri, i magistrati insistono nel «riscrivere» le leggi.