Lo scandalo degli esami istologici in ritardo le storie dei pazienti | Mio padre morirà per un cancro curabile

“Miosta morendo per un tumore che se preso in tempo sarebbe stato innocuo: ha 87 anni e non meritava di finire così”. Quella del genitore di Valentina (non ne riportiamo il cognome perché l’uomo non conosce il suo reale stato di salute) è solo l’ultima storia emersa nellodell’Asp di Trapani. Più di 3.300sono in attesa di conoscere l’esito del loro esame istologico: dopo settimane di ispezioni, sono 206 i casi di tumore accertato. Ma dietro i numeri ci sono persone: alcune hanno scoperto di avere unquando ormai si era diffusa la metastasi. Ad altre ancora è arrivato il referto solo dopo la morte. Unodi dimensioni nazionali.Le– Alcuni familiari deicoinvolti hanno accettato di raccontare le loroal fattoquotidiano.it. “Mioaveva una massa al collo, quindi a gennaio del 2024 siamo andati da un dermatologo che ha prelevato tessuto per analizzarlo”, racconta Valentina.