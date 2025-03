Terzotemponapoli.com - Lo Monaco: “Lukaku impersona l’attaccante ideale per Conte”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Pietro Lo, dirigente sportivo. Di seguito le sue parole.Losu LuccaCosì il dirigente: “Mi sembra prematuro pensare che Lucca possa fare il centravanti titolare del Napoli. Se invece il titolare sarà ancora, io cercherei un’alternativa a lui un po’ più giovane.per, che l’ha fortissimamente voluto e quindi ci vuole un’alternativa che possa dargli il cambio. Sceglierei un profilo di prospettiva. Lucca quand’è andato all’estero, all’Ajax, ha ciccato. All’Udinese non aveva cominciato benissimo, ora si sta riprendendo. Credo che ci sia qualcosa di diverso”.In quali ruoli dovrà intervenire il Napoli in estate? Ancora Lo: “A gennaio il Napoli doveva fare un difensore centrale e un sostituto di Kvaratskhelia.