Oasport.it - LIVE Sonego-Navone 7-5 5-4, ATP Miami 2025 in DIRETTA: medical timeout chiamato dall’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Vola via la risposta di.23.49 Terminati i tre minuti a disposizione del fisioterapista, può riprendere l’incontro.23.46 Inizia il.23.45chiama il fisioterapista per un fastidio al polpaccio destro.5-4 BREAK! Risposta di rovescio all’incrocio delle righe per, all’azzurro è mancata la prima in questo turno di battuta. Partita che si riapre in un batter d’occhio.40-V Non passa il dritto diin uscita dal servizio. Palla break.40-40 Questa voltapassa con il rovescio lungolinea.V-40 Eccezionale nel gioco a rete l’azzurro, bravissimo a chiudere la porta al passante dell’avversario con la volee di rovescio. Secondo match point.40-40 Doppio fallo, è il secondo del game.V-40 Risposta eccelsa di, lo è ancor di più il riflesso di dritto dell’azzurro sul quale l’argentino non riesce a giocare il rovescio.